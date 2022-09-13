В Госкомитете по ЧС рассказали, почему вертолет сразу не прилетел на пожар в ТЦ в Уфе

Вечером 9 сентября в Уфе начался пожар в торговом центре «Меркурий», площадь которого достигла 5400 кв. метров. Огнем были охвачены торговые павильоны, к счастью, пострадавших среди людей, по данным Минздрава РБ, не было.
Известно, что на тушение было привлечено 190 человек и 54 единицы техники, в том числе и пожарно-спасательный вертолет «Ястреб». Однако прилетел вертолет только на следующее утро, когда открытое горение уже было ликвидировано.
Все дело в том, что вертолет ночью не применялся из-за запрета проводить подобные работы в темное время суток. Об этом «Башинформу» сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров. Он также подчеркивает, что ночью, когда вспыхнул пожар, на горе был туман, «поэтому применение вертолета было невозможно даже для мониторинга пожарной обстановки».
Известно, что на следующее утро «Ястреб» совершил четыре забора и сбора воды. Как мы ранее уже сообщали, забор воды производился на реке Уфа в районе «Лихачевской излучины».
Напомним, что обошелся пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС республике почти в один миллиард рублей.