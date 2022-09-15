Мэру Кумертау Олегу Фролову вынесли выговор за кумовство

Также ранее в главе республики обратился житель города Кумертау с просьбой освободить Олега Фролова от должности мэра. По его мнению, чиновник не справляется с поставленными перед ним задачами. При этом местный житель особо выделил состояние дорожного полотна в городе, которое, по его словам, превратились в ямы и ухабы, по которым невозможно ездить.