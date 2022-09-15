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Мэру Кумертау Олегу Фролову вынесли выговор за кумовство

15 сентября 11:14
Фото: Администрация Кумертау
По решению чиновника высокую должность в городской администрации заняла его сослуживица, не имевшая соответствующей квалификации, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ

Глава администрации города Кумертау получил выговор за трудоустройство бывшей сослуживицы на должность главного специалиста отдела городского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

Сообщается, что в декабре 2021 года соответствующую должность заняла женщина, ранее связанная с Фроловым корпоративными отношениями. Таким образом, сослуживица Фролова стала исполнять обязанности заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и городского хозяйства.

При этом у женщины не было высшего профессионального образования, которое в данном случае являлось одним из квалификационных требований. Также отмечается, что комиссия отклонила кандидатуру другого претендента на должность, несмотря на то, что тот соответствовал всем предъявленным требованиям.

В настоящий момент проведенный конкурс признан недействительным. Олег Фролов получил выговор, а его сослуживица была переведена на нижестоящую должность.

Отметим, что действия Олега Фродова на посту мэра города и ранее привлекали внимание прокуратуры. Так, в мае этого года с чиновника взыскали сумму в 130,9 тысяч рублей, которую тот ранее постановил выплатить ушедшему с поста директора муниципального бюджетного учреждения дорожно-озеленительных работ Юрию Курову. В прокуратуре сочли, что данное решение противоречит требованиям трудового законодательства.

Также ранее в главе республики обратился житель города Кумертау с просьбой освободить Олега Фролова от должности мэра. По его мнению, чиновник не справляется с поставленными перед ним задачами. При этом местный житель особо выделил состояние дорожного полотна в городе, которое, по его словам, превратились в ямы и ухабы, по которым невозможно ездить.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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