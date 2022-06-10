Закрытие Макдональдса в Уфе, последствия проливных дождей и объединение вузов

Обгоревшая усадьба Бухартовских в центре Уфы ушла с молотка за 5,7 миллиона рублей. Новый владелец будет обязан осуществить комплекс работ по сохранению усадьбы, включая реставрацию и «приспособление к современному использованию».
Однако спустя несколько дней стало известно, что компания ООО «Стром», которая и получила право выкупа усадьбы, отказалась подписывать договор.
Отметим, что на этой неделе власти выставили на продажу еще один объект культурного наследия — «Дом Тихониных». Полуразрушенное здание, расположенное по улице Коммунистическая, продадут на аукционе. Начальная стоимость — 1 рубль.
В Уфе объекты культурного наследия будут под вооруженной охраной. С 10 июня и до 31 декабря 2022 года объекты культурного наследия будут находится под вооруженной охраной. Как сообщает пресс-служба Башкультнаследия, администрация города заключила муниципальный контракт с частным охранным предприятием «ДАН».
Тем временем Башкирию всю неделю терзают проливные дожди и причиной тому циклон с Каспийского моря. Так, июньский ливень превратил Башкирию в Венецию. В частности, от стихии пострадали Бижбулякский и Чишминский районы, Давлеканово и Демский район Уфы. Кроме того в Уфе из-за непрекращающихся дождей затопило улицы трех районов. Также синоптики Башкирии предупредили о резком подъеме рек из-за аномальных дождей.
Так и грядущие длинные выходные вряд ли порадуют жителей Башкирии теплом и сухой погодой. Глава Башгидрометцентра Башкирии Вилора Горохольская дала неутешительный прогноз — дожди и прохлада останутся с жителями Башкирии на протяжении всех выходных.
Штормовое предупреждение и подъем вод в реках Башкирии стал причиной переноса Сабантуев. Так, глава региона подписал указ о новом графике проведения празднеств.
Радий Хабиров подписал указ об увеличении единовременного пособия многодетным матерям, которые награждены медалью «Материнская слава». Так, сумма выплаты теперь составляет 50 тысяч рублей, вместо 17 241 рублей.
Макдоналдс в Уфе и в Башкирии больше не откроют. После неоднократных заявлений о приостановке работы или же об уходе с российского рынка ресторана быстрого питания Макдональдс окончательно ушел из России. По инсайдерским данным рестораны фастфуда откроются под новым названием и под новым логотипом приблизительно через неделю.
Мэрия Уфы ищет подрядчика для реставрации памятника Салавату Юлаеву за 15 млн рублей. Вчера, 9 июня на сайте госзакупок Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы объявило поиск подрядчика который выполнит проектно-изыскательные работы грядущей реставрации. Начальная стоимость контракта которая также является и максимальной — 15,4 миллиона рублей. Заявки желающие побороться за право выполнять данные работы желающие могут отправлять до конца текущего месяца.
УГАТУ и БашГУ завершили объединение в Уфимский университет науки и технологий в Уфе. Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет находятся буквально в шаге от слияния в один вуз. Новое высшее учебное заведение по сообщению властей от 18 августа 2021 года будет называться УУНТ — Уфимский университет науки и технологий.