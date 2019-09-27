Кто к нам пришел учиться: итоги приемной кампании в вузах Башкирии

Posted 27 сентября 2019, 12:18
Published 27 сентября 2019, 12:18
Modified 17 октября 2022, 20:07
Updated 17 октября 2022, 20:07
В числе новостей о приемной кампании в башкирские вузы, которые с некоторым азартом выносились на электронные передовицы республиканских СМИ, основную массу составили сообщения о количестве стобалльников — выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. В этом году их стало 109 (в прошлом году было вдвое меньше — 58). При этом большая часть этих ребят (68%) ушла в вузы за пределами республики — Москву, Петербург и Казань. К слову, в прошлом году из Башкирии уехало 35 выпускников-стобалльников.
Не стоит забывать про еще одну важную категорию — победителей всероссийских олимпиад, призеров и победителей Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов, первенств Европы и мира, которые могут выбрать любой вуз страны и поступить без вступительных испытаний. Показательно, что из числа таких ребят выбор в пользу башкирских вузов сделали 22 абитуриента: 21 стали студентами УГНТУ, 1 — поступил в УГАТУ на специальность «Прикладная информатика».
И хотя в прошлом году прослеживался такой же перекос в сторону нефтяного университета, тогда 6 человек ушли в УГАТУ, БашГУ, БГМУ и БГПУ. Нефтяной университет по-прежнему привлекает большую часть абитуриентов, в первую очередь, в контексте выбора будущей профессии. Это свидетельствует о том, что Башкирия продолжает оставаться регионом, узко ориентированным на нефтяную отрасль, а вторичные отрасли остаются неразвитыми. Казалось бы, что тут плохого? Для тех, кто не смог или не захотел поступать в нефтяной, — практически все: эксперты называют этот профессиональный перекос одной из ключевых причин высокого оттока молодежи из региона.
— В университетах республики наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются те престижные специальности, которые непосредственно связаны с информационными технологиями. Именно там концентрируются высокобалльники, использующие уфимские вузы в качестве «запасных площадок». Как ни странно — это очень хороший знак, свидетельствующий о том, что эти дети готовы учиться здесь, но рассчитывают изначально на большее, — считает экс-проректор УГАТУ Руслан Хисамутдинов.
По договорам целевого обучения в уфимские вузы поступили 962 человека, из них только двое человек — в институт искусств. В этом контексте стоит в очередной раз напомнить, какая плачевная ситуация складывается в регионе с кадрами в сфере культуры: в частности, на театральном факультете Уфимского института искусств им. З. Исмагилова количество бюджетных мест ежегодно сокращается, а обучение на коммерческой основе дороже средней стоимости обучения в УГНТУ.
Стоит подчеркнуть, что сложившееся неравномерное распределение абитуриентов по вузам региона ведет, в том числе, и к необходимости уже обучившимся специалистам искать работу не по профессии либо искать возможность получить второе образование. При этом институт переквалификации в Башкирии развит очень слабо.
— Главными проблемами регионального рынка труда сегодня — это нарастающий дефицит квалифицированных кадров, серьезные деформации профессионально-квалификационной структуры, низкое качество трудовых ресурсов, — отмечают кандидаты экономических наук, доценты УГАТУ в своем исследовании. — Молодежь, ориентирующаяся на бытующие в обыденном сознании стереотипы престижных профессий (юрист, финансист, менеджер и т. п.), всеми силами стремящаяся их приобрести, фактически усугубляет структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Экономика же остро нуждается в квалифицированных строителях, инженерах, работниках сферы обслуживания. В этом отношении в республике сложился «кадровый голод».
При этом Башкирия направляет все силы на попытки добиться строительства в регионе научно-образовательного центра. Поможет ли это исправить указанные ошибки и залатать разрастающиеся кадровые дыры? Время покажет, причем уже в ближайшие годы.
Что касается конкурса, стоит отметить некоторые тенденции. В частности, наиболее высокий конкурс в БашГУ продолжает удерживать Институт экономики и финансов, поскольку бюджетные места на них сокращены до минимума. Например, на 4 бюджетных места по специальности «Экономика» подано 285 заявлений, на 2 места на специальность «Управление персоналом» — 172 заявления.
Наиболее популярным остается факультет математики и информационных технологий (более 1,9 тыс. заявлений на 83 бюджетных места), наименьшим спросом пользуется педагогическое образование с двумя профилями подготовки — татарский язык и литература, русский язык и литература. Стоит подчеркнуть, что, согласно статистике, приведенной ректором БГПУ им. М. Акмуллы Салаватом Сагитовым, работающих молодых учителей (не старше 25 лет) в регионе всего 3%, основную часть — чуть больше половины всех учителей республики — составляют преподаватели от 40 до 54 лет. Кадровый дефицит — к уже наступившему учебному году в регионе не хватало около 1500 учителей — наиболее остро ощущается в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Благовещенском и Стерлитамакском районах. Грантовая система поддержки с последующей отработкой в течение 3-10 лет пока только апробируется, но анализ ситуации показывает, что к этой проблеме нужно подходить не точечно, как это делается сейчас, а более комплексно.
В УГАТУ больше всего заявлений было подано на факультет информатики и робототехники, чтобы поступить на направление «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» (в переводе на привычную пятибалльную шкалу) достаточно было получить «тройку» по каждому из трех экзаменационных предметов.
В БГМУ, как и в прошлые годы, большое количество абитуриентов поступает по целевому обучению. В частности, в этом году в медуниверситет поступило 400 целевиков (в таком случае проходные баллы немного ниже).
Также примечательно, что планки проходных баллов по многим направлениям оказались выше, чем в прошлом году. Как отмечает экс-проректор УГАТУ Руслан Хисамутдинов, это повышение нельзя рассчитывать как улучшение качества приема, поскольку это решение может быть связано с особенностями ЕГЭ. При этом одни и те же направления в разных вузах отличаются на несколько десятков баллов.
В завершение стоит отметить, что со сдачей ЕГЭ по основным предметам не справились 24 школьника. Аттестаты они получат после пересдачи экзаменов в сентябре. В прошлом году экзамены провалили 9 человек.