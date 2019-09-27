Кто к нам пришел учиться: итоги приемной кампании в вузах Башкирии

Наиболее популярным остается факультет математики и информационных технологий (более 1,9 тыс. заявлений на 83 бюджетных места), наименьшим спросом пользуется педагогическое образование с двумя профилями подготовки — татарский язык и литература, русский язык и литература. Стоит подчеркнуть, что, согласно статистике, приведенной ректором БГПУ им. М. Акмуллы Салаватом Сагитовым, работающих молодых учителей (не старше 25 лет) в регионе всего 3%, основную часть — чуть больше половины всех учителей республики — составляют преподаватели от 40 до 54 лет. Кадровый дефицит — к уже наступившему учебному году в регионе не хватало около 1500 учителей — наиболее остро ощущается в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Благовещенском и Стерлитамакском районах. Грантовая система поддержки с последующей отработкой в течение 3-10 лет пока только апробируется, но анализ ситуации показывает, что к этой проблеме нужно подходить не точечно, как это делается сейчас, а более комплексно.