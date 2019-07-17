Утечка мозгов: почему молодежь уезжает из Башкирии?

Башкирия — регион-донор

В Башкирии в ХХ веке социологи отмечают стабильную миграционную убыль. Впрочем, по мнению ведущего научного сотрудника Института стратегических исследований РБ Гульдар Хилажевой, в целом ситуация не критическая. Сейчас Башкортостан в числе регионов с низкой убылью — до минус 25 человек на 10 тыс. населения (в РБ минус 19-20 чел. на 10 тыс.).

Согласно статистике ИСИ, ежегодно из Башкирии на постоянное место жительство в другие регионы и страны уезжают 46-47 тыс. человек. Наибольший отток — в Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинскую область и Республику Татарстан. При этом миграционная убыль медленно идет на спад: если в 2011–2016 гг. показатель доходил до 11 тыс. человек в год, то в 2017 и 2018 гг. он составил около 8 тыс. человек.

В большинстве случаев уезжает молодежь от 15 до 29 лет, возвращаются люди старше 50 лет.

В 2018 году на коллегии министерства экономического развития в Уфе в качестве основной проблемы назвали высокий отток из региона квалифицированных кадров и молодежи с высоким потенциалом. Тогда в числе причин оттока эксперты называли низкий уровень зарплат, а также промышленную модель, узко ориентированную на нефтяную отрасль, неразвитость вторичных отраслей и культуры, что вызывает отток наиболее креативной молодежи.

Куда уйти учиться?

Подводя итоги ЕГЭ в текущем году, практически сразу за сообщением о 109 башкирских школьниках, которые набрали 100 баллов, региональное министерство образования отметило, что большая часть стобалльников (68%) собирается уехать поступать в вузы за пределами республики — Москву, Петербург и Казань. В прошлом году за пределы региона уехало 35 из 58 учеников сдавших ЕГЭ на 100 баллов.

Директор института стратегических исследований республики Азат Янгиров отмечает, что ежегодно треть всех выпускников Башкирии уезжает в вузы за пределы региона. При этом большая часть абитуриентов уезжает поступать в другие регионы (чаще всего в Татарстан, Челябинскую и Свердловскую области), меньше половины — в вузы Москвы и Петербурга.

Азат Янгиров отмечает, что помочь в этой ситуации может наращивание возможностей трудоустройства после вуза, поскольку выпускники уезжают в вузы других регионов, чтобы найти там работу. Кроме того, необходимо повышать репутацию местных вузов и сделать их учебную среду в университетах более комфортной.

— Хотелось бы выделить, что в вузах Башкирии достаточно низкая доля бюджетных мест по сравнению с соседними регионами. К примеру, у нас доля бюджетных мест — 38%, в Оренбургской области, которая по уровню экономического развития находится недалеко от нас, — более 45%.

При этом, по словам директора ИСИ, ежегодно число выпускников школ, которые уезжают поступать в вузы других регионов, постепенно увеличивается — на 1-2%. В числе факторов — отсутствие филиалов статусных федеральных вузов.

— Важной для республики проблемой является развитие сети филиалов собственных вузов. На наш взгляд, неоправданно были свернуты ряд филиалов региональных вузов — нефтяного и аграрного университетов, которые сдерживали отток. Сейчас процесс закрытия филиалов удалось остановить.

Социологи отмечают, что особенно ярко тенденция переезда выпускников школ в другие регионы видна в отдаленных от центра районах Башкирии, где нет полноценных автономных вузов, — оттуда в соседние области уезжают до 50% абитуриентов.

Где родился, там не пригодился?

Согласно данным Башстата по динамике распределения миграционных передвижений населения в возрасте от 14 лет и старше (т.е. выпускники школ и вузов) в связи с учебой переехало из Башкирии в другие регионы в 2018 году 15333 человека, приехало в регион 12647. Таким образом, отток составил 2686 человек. При том, что последние три года темп оттока снижается (3451 чел. в 2016 г., 2925 чел. в 2017 г.), показатель текущего года практически тот же, что был зафиксирован в 2011 году (2551 чел.). Социологи возможной причиной такого спада называют экономический кризис, из-за которого потенциальные мигранты приостанавливают реализацию своих намерений.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Как отмечают доктор социологических наук, профессор Национального исследовательского Мордовского госуниверситета им. Огарева Ирина Фадеева и аспирант того же вуза Дмитрий Сафронов в исследовании «Траектории межрегиональных миграций выпускников вузов ПФО», число выехавших из региона выпускников вузов превышает число въехавших в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исследователи объясняют это стремлением молодежи переехать в более крупный регион, где больше возможностей для самореализации.

— В результате переезда выпускники обеспечивают себя фактическим трудоустройством, получают возможность повысить уровень доходов по сравнению с оставшимися в регионе выпускниками, а также используют перспективы закрепления в принимающем регионе, достигая профессионального и карьерного продвижения, осваивая новые виды деятельности, — отмечают исследователи.

Кроме того, выпускников мотивирует к переезду напряженная ситуация на рынке труда в регионах, где все тяжелее устроиться по полученной специальности. Причина в том, что рынок труда и рынок образовательных услуг существуют как два отдельных поля, слабо связанных между собой. Как считают исследователи, вектор развития современного высшего образования во многом определяется спросом абитуриентов на образовательные услуги, а не потребностью экономики в специалистах.

— Молодежь, впервые выходящая на рынок труда, часто сталкивается с необходимостью корректировать свой профессиональный выбор — либо получать дополнительное образование, либо трудоустраиваться не по профилю полученного в вузе образования.

Как отмечают социологи, подобная ситуация — следствие дисфункции институтов школьного и профессионального образования относительно формирования профессионально-образовательных ориентаций: у молодежи нередко отсутствуют представления о будущей профессии, их карьерные намерения становятся неопределенными, что отражается на уверенности в правильном выборе профессии в целом. А в условиях неравномерного развития регионов и ограниченного предложения вакансий на рынке труда не все выпускники имеют возможность занять рабочее место, соответствующее профилю их образования и уровню материальных притязаний.

Ирина Фадеева и Дмитрий Сафронов приводят результаты мониторинга трудоустройства выпускников, опубликованного Министерством образования и науки России в 2016 году. Так, в регионах ПФО ситуация выглядит, на первый взгляд, как вполне благополучная: показатель трудоустройства составляет от 73 до 85%. Башкортостан занимает 8 место с показателем 79,7%, лидер — Удмуртия с показателем 85,5%.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Также подчеркивается, что чем выше уровень социально-экономического развития региона, тем меньше выпускников его покидает. Башкирия находится в группе регионов с умеренным уровнем миграции, где число выехавших из региона превышает число въехавших, но не более чем в два раза.

В материале, посвященном моделированию миграционных процессов выпускников вузов в России, подтверждается, что регионы с более высоким уровнем экономического развития и уровнем доходов — более привлекательны для выпускников. Наиболее привлекательны для них города федерального значения, Московская область, Ханты-Мансийский АО-Югра и Красноярский край.