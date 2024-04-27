Хабиров построит мечеть в память о погибших на СВО

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Он для себя решил вложить деньги в строительство религиозного объекта. Сделать он хочет в память о всех погибших участниках, передают в региональных Telegram-каналах
О том, когда начнется строительство и где расположится объект, неизвестно. Сейчас в парке «Патриот» есть множество объектов, но осталась большая неосвоенная территория. На въезде площадки намеренно оставили для храма и мечети.
В комментариях пользователи оценили инициативу лидера республики. Они считают, что ряд граждан смогут вложиться в проект и помочь с возведением.