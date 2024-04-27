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Published Сегодня, 14:53

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Хабиров построит мечеть в память о погибших на СВО

Хабиров построит мечеть в память о погибших на СВО

27 апреля 2024, 14:53
Фото: 1MI
Глава Башкирии Радий Хабиров намерен возвести мечеть в память о погибших на спецоперации бойцах.

Он для себя решил вложить деньги в строительство религиозного объекта. Сделать он хочет в память о всех погибших участниках, передают в региональных Telegram-каналах

О том, когда начнется строительство и где расположится объект, неизвестно. Сейчас в парке «Патриот» есть множество объектов, но осталась большая неосвоенная территория. На въезде площадки намеренно оставили для храма и мечети.

В комментариях пользователи оценили инициативу лидера республики. Они считают, что ряд граждан смогут вложиться в проект и помочь с возведением.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Радий Хабиров#Мечеть#Хабиров Радий
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