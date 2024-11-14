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Курултай отказался от салюта в Уфе
14 ноября, 07:58
Про 2074 год задумались в Уфе
9 октября, 08:19
Как изменится ЕГЭ в 2025 году
25 сентября, 08:01
Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться
29 августа, 19:41
Погода в Уфе на 1 сентября: как пройдут школьные линейки
27 августа, 13:47
1 сентября в Башкирии будет не для всех
26 августа, 17:21
Лучшие школы Уфы назвали эксперты
22 августа, 11:54
Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии
2 июля, 04:58
Результаты ЕГЭ в Башкирии увеличат доход учителей
5 июня, 06:09
ВУЗы Уфы распахнули свои двери: старт приемной кампании в июне
4 июня, 18:56
В Башкирии изменятся правила приема на целевое обучение
В Башкирии с 1 мая вступят в силу новые правила поступления на целевое обучение. Об этом напомнил ответственный секретарь приемной комиссии БГАУ Рамиль Зарипов в ходе прямого включения из ЦУР.
2 апреля, 12:15
Вузы Уфы не станут отправлять студентов на удаленку
Занятия пройдут в очном формате, заявили в руководстве ряда уфимских университетов.
24 марта, 12:26
В тот день, когда ты мне приснился: в Уфу приезжает певица Алсу
Певица посетит башкирскую столицу вместе с отцом — почетным выпускником УГНТУ Ралифом Сафиным.
14 марта, 10:00
2023
Ученых из Казани не пустили в Уфу без объяснения причины
Четырех представителей института истории Марджани не допустили к участию в конференции в Уфе: им пришел отказ без объяснения причины, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на telegram-канал учреждения.
25 октября 2023, 09:18
Платное обучение в вузах Уфы в 2023 году: цены и факультеты
13 августа 2023, 06:04
Недобрал: куда поступить с низкими баллами ЕГЭ в Уфе? Обзор вузов
11 августа 2023, 04:50
Нашествие саранчи, суррогатное материнство и нашествие саранчи в Башкирии
О главных событиях 22 июня в Уфе и республике — в дайджесте Mkset
22 июня 2023, 16:43
Семьям с детьми в Башкирии оплатят платное образование
22 июня 2023, 10:58
В Уфе ректор вуза рассказал о мошенничестве, происходящем от его имени
Ректор УУНиТ Вадим Захаров рассказал в соцсетях о том, что мошенники, действуя от его имени, пытаются получить персональные данные сотрудников
9 июня 2023, 05:46
Вузы Уфы: выбор будущей профессии после 11 класса
15 мая 2023, 07:58

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