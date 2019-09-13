Специалист меняет профессию: почему образование в Башкирии не замечает рынок труда?

Советская система образования, считавшаяся одной из самых фундаментальных в мире и, по сути, до сих пор существующая в современной России, становится все более оторванной от стремительно меняющегося рынка труда. Эта разнонаправленность потребностей и интересов ведет к несоответствию предложения рабочей силы действительному спросу на рынке труда — как по России, так и в Башкирии, в частности.

Эй, ты не туда учишься

Как указывают исследователи, одна из ключевых причин этой проблемы — ориентирование системы образования не на организации, предлагающие рабочие квоты, а на потребителей и заказчиков образовательных услуг — абитуриентов и их родителей. Из-за этого система образования отстает от потребностей экономики, а в вузах возникает избыток выпускников по некоторым специальностям, в то время как по другим профессиям остро ощущается дефицит работников.

В настоящее время отмечается колоссальный дефицит высококвалифированных рабочих кадров — к 2018 году в России их всего 5% от общего числа работающих, в то время как в развитых странах этот показатель составляет 45-70%.

— Главными проблемами регионального рынка труда сегодня — это нарастающий дефицит квалифицированных кадров, серьезные деформации профессионально-квалификационной структуры, низкое качество трудовых ресурсов, — отмечают кандидаты экономических наук, доценты УГАТУ в своем исследовании. — Молодежь, ориентирующаяся на бытующие в обыденном сознании стереотипы престижных профессий (юрист, финансист, менеджер и т. п.), всеми силами стремящаяся их приобрести, фактически усугубляет структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Экономика же остро нуждается в квалифицированных строителях, инженерах, работниках сферы обслуживания. В этом отношении в республике сложился «кадровый голод».

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Наибольшую потребность в сотрудниках рабочих специальностей испытывают такие отрасли экономики, как промышленность, сельское хозяйство, торговля и общественное питание, строительство. Кроме того, в Башкирии почти половина населения проживает в сельской местности. Уровень безработицы среди сельских жителей выше, чем среди городского населения. Из-за отсутствия вакансий на предприятиях в сельской местности и удаленности этих районов от городов процесс трудоустройства незанятых сельских граждан значительно затруднен.

Согласно статистике, около 70% выпускников вузов, закончивших учебу в 2015–2017 гг., нашли себе работу по специальности. Любопытно, что, в целом, примерно те же данные озвучивались в Башкирии в середине нулевых. В числе причин эксперты называют дефицит рабочих мест на местном рынке труда и отсутствие на нем спроса на представителей отдельных профессий «в связи с отраслевой спецификой региона», а также несоответствие подготовки выпускников требованиям работодателей и предлагаемый ими уровень зарплат. Добавим, что подводя итоги аналогичного исследования о выпускниках 2010–2015 гг., эксперты ВНИИ труда Минтруда РФ отмечали, что абитуриенты не вполне осознанно подходят к выбору специальности, не воспринимая ее как профессию, в соответствии с которой им в дальнейшем предстоит трудоустраиваться.

При этом, по прогнозам, около 65% сегодняшних обучающихся будут задействованы в специальностях, которых в настоящий момент не существует: основными драйверами этих изменений выступают новые технологии и новые методы работы. А значит нужно как можно скорее переосмыслить качество и содержание программ подготовки, использовать новые механизмы переобучения специалистов. Пока же почти повсеместно в России программы профессионального образования и обучения отличаются потенциальным несоответствием спроса и предложения, отставанием в скорости реакций на изменения на рынке труда. При этом, каких специалистов нужно готовить, затрудняются сказать даже в столичных вузах, что уж говорить про региональные.

— Ощущаем, что в ближайшие два десятилетия карта востребованных дисциплинарных полей и компетенций изменится — стихийно и непредсказуемо. Вот почему важно создавать конструктор из образовательной программы уже сейчас, — подчеркивает заместитель директора НИУ ВШЭ в Петербурге Наталья Чичерина. — Мы стараемся столкнуть полярные дисциплины в одной плоскости. Например, к 2020 году готовится бакалаврская программа «Право и экономика» и магистерская «Филология и бизнес».

Фото: Медиахолдинг 1Mi

К слову, согласно данным Госстата, численность безработных в Башкирии в 2018 году составила 96 тыс. человек. С 2017 года этот показатель немного снизился, но это все еще самый высокий показатель среди субъектов ПФО. В 2017–2018 гг. занятость в регионе охватывала около 65% населения, то есть создаются предпосылки для формирования на рынке дефицита труда. В том числе и поэтому ситуация на региональном рынке труда не может быть исправлена без перестраивания всего комплекса взаимодействий системы образования и рынка труда. Об этом говорит и то, что за последние шесть лет в среднем 70% обратившихся в центры занятости Башкирии получали новую работу, но при этом год от года почти не менялось количество обращений (96,9 тыс. чел. в 2013 г., 88,1 тыс. чел. в 2018 г.).

Пенсионерам везде у нас дорога

На рынке труда Башкирии ощутимо чувствуется дисбаланс — с одной стороны, есть довольно большое количество невостребованных работников, с другой — наблюдается дефицит конкретных специалистов. Так, на 1 августа в банке центра занятости РБ имеется 51,4 тыс. вакансий, из них стабильно больше половины вакансий — по рабочим профессиям, которые лежат мертвым грузом. При этом численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, на тот же период — немногим больше 20 тыс. человек.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Очевидно, этот дисбаланс влияет и на то, что в регионе складывается стабильная миграционная убыль. Отметим, что, в основном, уезжает молодежь от 15 до 29 лет, а возвращаются люди старше 50 лет. Учитывая свежее продление пенсионного возраста и отсутствие среди старшего поколения зачастую даже базовых знаний по компьютерной грамотности, возникает резонный вопрос о самой возможности встроиться старшему поколению в цифровую реальность ближайшего будущего и найти подходящую работу с достойной зарплатой.

Екатерина Попова, ведущий научный сотрудник Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (Москва) отмечает, что традиционные аспекты профессиональной деятельности — недостаточность или избыточность полученного образования по отношению к специфике труда, устаревание, по мнению работодателей, профкомпетенций и т. д. — усугубляются не только растущим разрывом между системой образования и рынком труда, но и технологическим развитием, от которого зависит пропорциональное соотношение возникающих и замещаемых профессий.

— Эксперты отмечают приоритетность адаптации работников к условиям технологического развития. Адаптация подобного рода потребует повышения уровня образования, развития креативности и других навыков, которые относительно сложно автоматизировать. Промедление в осуществлении этих процессов приведет к росту безработицы. Поэтому в связи с недавно проведенной в России пенсионной реформой и увеличением пенсионного возраста возникает целый ряд значимых социально-экономических вопросов, актуализируется потребность изучения образовательных стратегий взрослого трудоспособного населения, каналов и механизмов смены профессиональной деятельности.

Но Башкортостан пока не слишком преуспел даже в решении вопроса цифрового неравенства. При этом Екатерина Попова в своем исследовании сообщает, что в ближайшие 10-15 лет произойдет кардинальное изменение ландшафта занятости: в частности,

от 75 до 375 млн работников будут вынуждены сменить профессию к 2030 году. Очевидно, что это коснется и Башкирии, несмотря на то, что здесь большинство качественных вакансий сосредоточено в нефтяной сфере и в подразделениях федеральных структур, а активность на рынке труда ниже, чем в других регионах.

— Мы в последние годы по своей линии увеличиваем программы обучения работающих граждан, — отмечает замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Фанур Шайхисламов. — В 2018 году обучили почти 7,5 тысяч граждан, переобучили более 2 тысяч работников предприятий, граждан предпенсионного возраста для сохранения их занятости. На это выделено более 100 млн рублей федеральных средств. В этом году мы должны обучить 1480 граждан предпенсионного возраста. С 2020 года будем обучать женщин, воспитывающих детей до трех лет.

Согласно исследованиям, список принимающих отраслей за последние 10 лет расширился и изменился. Если в середине нулевых работники переходили в торговлю, бытовое обслуживание, пищевую промышленность, строительство, транспорт, связь и сельское хозяйство, то в 2016 году добавились сферы образования и ЖКХ. Примечательно, что сфере образования это не помогает.

— К сожалению, неформальные разговоры с сотрудниками центров занятости и образовательных организаций по программам профессиональной переподготовки в нескольких регионах страны свидетельствуют о том, что существующая госсистема не готова поддерживать и переобучать оказывающихся в ситуации безработицы руководителей среднего звена и специалистов высшей квалификации, — подчеркивает Екатерина Попова. — Таким образом, уход от невозможных, по мнению респондентов, трудовых и экономических условий и накопившейся усталости зачастую приводит к ситуации неопределенности и дальнейшей безработице.