Работа или призвание: в Башкирии усиливается дефицит учителей

В 2018 году эксперты ОНФ провели мониторинг и забили тревогу: нехватка учителей, высокая загрузка и низкие зарплаты вынуждают учителей либо преподавать непрофильные предметы, либо вовсе уходить из профессии, в том числе — и во время учебного года. По словам министра просвещения России Ольги Васильевой, в России педагогов в возрасте до 25 лет — немногим больше 5%, при этом уже сейчас можно утверждать, что показатель не изменится к 2024 году. Более того, к 2029 году, если привлекательность этой сферы труда останется на том же уровне, дефицит учителей-предметников в системе российского образования достигнет 188,7 тыс. чел.

Быстрее, меньше, тяжелее

По словам ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салавата Сагитова, к грядущему учебному году в республике не хватает около 1500 школьных учителей. В первую очередь — преподавателей точных и естественных наук, а также языков. Учитывая, что в республиканской системе общего образования трудится около 40 тысяч учителей, дефицит в данном случае составляет не более 4%. Казалось бы, немного, но есть нюанс: показатель дефицита растет, а в ближайшие годы в школы пойдут дети, которые родились в годы высокой рождаемости, то есть учеников будет больше. В то же время преподавательский состав не молодеет, каждый четвертый — пенсионер.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Согласно статистике, приведенной ректором, работающих молодых учителей (не старше 25 лет) в регионе всего 3%, основную часть — чуть больше половины всех учителей республики — составляют преподаватели от 40 до 54 лет. Кадровый дефицит наиболее остро ощущается в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Благовещенском и Стерлитамакском районах.

Стоит отметить, что в 2016 году, по данным регионального Министерства образования, количество свободных вакансий в школах Башкирии составляло 268 мест, в 2018 году — 220 мест, в начале 2019 года — 317. Разрыв между этими показателями и заявлением о нехватке 1500 преподавателей объясняется следующим образом:

— Есть школы, где формально вакансий нет, но учителя работают на полторы-две ставки, берут непрофильные для себя предметы, — подчеркивала министр просвещения России Ольга Васильева. — Такая статистика есть по каждой школе, и проблему мы видим. Наиболее остро она стоит в Чеченской Республике, Дагестане, Башкортостане, Краснодарском крае, Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Ростовской и Московской областях.

Добавим, что в текущем году пресс-служба министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ отмечала:

— Предлагаемая заработная плата для учителей варьируется от 13 до 25 тысяч рублей. При этом нельзя сказать, что нехватка учителей стоит очень остро.

При этом, согласно подведенным итогам выполнения майских указов 2012 года, в Башкирии удалось сравнять зарплату учителей со среднерегиональным трудовым доходом и даже перевыполнить план. В частности, согласно данным Башстата, педагоги в общеобразовательных учреждениях во втором квартале текущего года в среднем получали 31,9 тыс. руб. Эта сумма, в целом, немногим меньше официальной средней зарплаты педагогов общего образования по ПФО (33,8 тыс. руб.) и достаточно далека от официальной средней зарплаты учителей общеобразовательных школ по России (45,6 тыс. руб.).

Выход есть?

В Башкирии 25 молодых учителя раз в два года могут получать гранты на конкурсной основе — 40 тыс. руб. Также в районах республики (хоть и не во всех) молодежь, которая пришла работать в ссузы и вузы, может рассчитывать на единовременное пособие в размере не менее 4 минимальных ставок зарплаты. Очевидно, подобные выплаты не смогут решить проблему привлекательности профессии в провинции.

Одна из попыток — учреждение грантов сельским учителям в республике с июля текущего года. Субсидии по 600 тыс. руб. будут выдавать ежегодно 100 преподавателям (т.е. ежегодно по 6% от общего числа учителей, которых не хватает в регионе). Чтобы стать соискателем, необходимо составить портфолио и разработать собственный образовательный проект. При этом стаж работы в сельской школе у учителя должен быть уже не менее двух лет, а после получения годовой субсидии счастливый обладатель гранта должен отработать в сельской школе не менее 10 лет либо деньги придется вернуть.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

— Будем договариваться с муниципалитетами, чтобы предоставить нашим специалистам различные льготы: соцжилье и возможность получения социальной ипотеки. Университеты и колледжи республики выпускают достаточное количество педагогических кадров. Но проблема в том, что не все молодые специалисты идут работать по профессии. Этот вопрос и будем решать, — подчеркнул и. о. министра образования РБ Айбулат Хажин.

Также планируется, что в регионе будет введено целевое обучение для учителей. В частности, после обучения в БГПУ выпускники должны будут отработать в местных школах не менее трех лет. По словам ректора университета, сейчас ведется анализ заявок по республике, на данный момент заявки поступили из половины муниципалитетов Башкирии. Планируется, что на эти задачи будет направлено от 26 млн руб. в 2020 году до 130 млн руб. в 2024 году. Таким образом, кадровые «заплаты» нового поколения появятся в регионе лишь через 5 лет.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры БАГСУ Юлия Карась в исследовании «Проблемы снижения кадрового дефицита в РБ на основе регулирования учебной миграции» уточняет, что молодежь уезжает из Башкирии в том числе и по причине кадровых брешей в системе образования региона. И поэтому формируется парадоксальная ситуация: республика занимается формированием кадрового потенциала, тратит на это бюджетные средства, а используются подготовленные кадры, в конечном счете, за пределами региона.

— Современная система образования Республики Башкортостан имеет необходимый, но не оптимальный потенциал для развития трудовых ресурсов, что и является во многих случаях наравне с уровнем жизни, средней заработной платой — особенно в отраслях социальной сферы — и ситуацией на рынке труда в регионе причиной формирования у молодежи миграционных намерений с образовательными целями с выездом за пределы республики, — считает Юлия Карась.