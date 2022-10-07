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Андрей Королев
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Октябрь
За январь–сентябрь в Башкирии объем вводимого жилья вырос на 7,2%
К 2030 году республика планирует вводить не менее 4 млн кв. метров жилья ежегодно
Сегодня, 11:37
Проекты из Башкирии вошли в перечень лучших практик Российского экспортного центра
Российский экспортный центр выделил 12 успешных практик, половина из них - из Башкирии.
Сегодня, 10:50
В рейтинг самых богатых предпринимателей Башкирии вошло лишь 18 женщин
Число женщин-предпринимательниц в списке богатейших олигархов республики немного выросло по сравнению с прошлым годом
Вчера, 17:00
В топе богатейших предпринимателей Башкирии оказались аграрии
Наряду с нефтяной отраслью, которая традиционно была источником основных доходов многих участников рейтинга самых богатых олигархов Башкирии, все четче выделяется аграрный сектор
Вчера, 16:30
Активы 10 богатейших олигархов Башкирии почти вдвое больше доходов бюджета Уфы за год
Активы топ-10 самых богатых предпринимателей республики — целое состояние, сравнимое не только с активами последующих 90 предпринимателей рейтинга Mkset, но и с бюджетом Уфы за минувший год.
Вчера, 16:04
За год из десятки богатейших бизнесменов Башкирии вылетело большинство олигархов
В числе отраслей, которые принесли наибольшие доходы в Башкирии, — нефтяная промышленность, сельское хозяйство и медицина
Вчера, 15:30
Спецпроект
Топ богатых республики Башкортостан
Mkset составил рейтинг самых богатых предпринимателей в Республике Башкортостан. В рейтинг вошли местные бенефициары крупнейших компаний, зарегистрированных в Башкирии.
Земля в обмен на дома: девелоперы смогут отдавать часть жилья под социальные нужды
24 октября, 14:15
Как неправильный мед оказывается на прилавках российских магазинов?
9 октября, 11:04
Туристы, общий сбор: кто заплатит за отдых в России?
9 октября, 09:27
В Башкирии заработала горячая линия для отдыхающих в Крыму туристов
По этому телефону можно выяснить местоположение туристов или запросить помощь или консультацию.
8 октября, 19:01
В Башкирии открылся проектный офис цифровой трансформации бизнеса
8 октября, 18:15
В Башкирии открыли экотропу на гору Нарыш-тау
8 октября, 18:00
В Башкирии жители аварийных домов получили новые квартиры
8 октября, 17:25
В Башкирии задержали подозреваемого в краже 500 ливневых решеток
8 октября, 17:05
Владимир Путин присвоил почетные звания медикам из Башкирии
В рамках указа о награждении специалистов почетные звания получили две сотрудницы медицинской отрасли из Уфы.
8 октября, 15:26