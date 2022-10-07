Андрей Королев

Активы 10 богатейших олигархов Башкирии почти вдвое больше доходов бюджета Уфы за год

Активы топ-10 самых богатых предпринимателей республики — целое состояние, сравнимое не только с активами последующих 90 предпринимателей рейтинга Mkset, но и с бюджетом Уфы за минувший год.