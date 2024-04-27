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Updated Сегодня, 14:18

Ремонт закрытой в прошлом году школы в Уфе все еще не начали

Ремонт закрытой в прошлом году школы в Уфе все еще не начали

27 апреля 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney
В Уфе на ремонт закрыли школу №124, но работы по реконструкции там все еще не начали. Ученикам пришлось провести учебный год в другой образовательной организации, и неизвестно, вернутся ли они за парты в сентябре 2024 года.

За две недели до 1 сентября в 2023 году учебное заведение ушло на реконструкцию.

Детей перевели в соседнюю 69-ю, но подвижек в ремонте не было уже восемь месяцев.

В мэрии Уфы пояснили, что фундамент и плиты школы признали аварийными еще прошлой осенью. Застройщику нужно сделать инженерно-геологические изыскания на территории.

Только после этого можно получить госэкспертизу и начать ремонт. Родители же создали петицию на имя главы региона Радия Хабирова и требуют начать строительство нового здания.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Ремонт#Школа
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