Ремонт закрытой в прошлом году школы в Уфе все еще не начали

В Уфе на ремонт закрыли школу №124, но работы по реконструкции там все еще не начали. Ученикам пришлось провести учебный год в другой образовательной организации, и неизвестно, вернутся ли они за парты в сентябре 2024 года.

За две недели до 1 сентября в 2023 году учебное заведение ушло на реконструкцию. Детей перевели в соседнюю 69-ю, но подвижек в ремонте не было уже восемь месяцев. В мэрии Уфы пояснили, что фундамент и плиты школы признали аварийными еще прошлой осенью. Застройщику нужно сделать инженерно-геологические изыскания на территории. Только после этого можно получить госэкспертизу и начать ремонт. Родители же создали петицию на имя главы региона Радия Хабирова и требуют начать строительство нового здания. Читайте также: В Башкирии на ремонт крыш потратят 612 млн рублей Громкие хлопки напугали учеников лицея в центре Уфы В Уфе разваливается подземка