Ремонт закрытой в прошлом году школы в Уфе все еще не начали

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
За две недели до 1 сентября в 2023 году учебное заведение ушло на реконструкцию.
Детей перевели в соседнюю 69-ю, но подвижек в ремонте не было уже восемь месяцев.
В мэрии Уфы пояснили, что фундамент и плиты школы признали аварийными еще прошлой осенью. Застройщику нужно сделать инженерно-геологические изыскания на территории.
Только после этого можно получить госэкспертизу и начать ремонт. Родители же создали петицию на имя главы региона Радия Хабирова и требуют начать строительство нового здания.