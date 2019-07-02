Две трети выпускников-стобалльников уедут учиться за пределы Башкирии
Об этом доложил сегодня ио министра образования Айбулат Хажин.
На оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра образования Айбулат Хажин доложил о результатах проведение ЕГЭ в республике.
Основной этап сдачи ЕГЭ завершился 1 июля. В этом году экзамены сдавали 19 787 человек (+357 к прошлому году). Неудовлетворительно сдали экзамены 3309 человек (-107). Почти вдвое увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Если в 2018 году их было 58, то в этом стало 109.
- 68 выпускников или 66% едут учиться за пределы республики, в Москву, Санкт-Петербург или Казань, - сообщил Айбулат Хажин.
- А как было в прошлом году? – поинтересовался Радий Хабиров.
- В прошлом году 35 из 55 уехали, это 64%, - ответил министр.
На что Радий Хабиров заметил, что главное – чтобы выпускники, получив образование, возвращались домой, но это уже относится к области макроэкономики.
Он поручил правительству начать диалог с министерством образования России, чтобы создать на территории Башкирии федеральный университет.