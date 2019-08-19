Башкирия нацелилась на 1,5 млрд рублей для создания научного образовательного центра
Средства, которые могут достаться республике из федерального центра на эти цели, достигают 1,5 млрд рублей.
Башкирия прилагает усилия для того, чтобы попасть во вторую пятерку регионов страны, в которых должны быть созданы научные образовательные центры. Об этом сообщила ио вице-премьера правительства РБ Ленара Иванова на встрече с журналистами после августовского педсовета.
Соответствующую заявку на предоставление гранта из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука» следует подготовить до конца текущего года.
- Это будет площадка, на которой смогут общаться и обмениваться информацией госструктуры, научные и образовательные учреждения и бизнес, - пояснила Ленара Иванова.
По ее мнению, научные разработки наших вузов заслуживают более пристального внимания со стороны производственников, чего пока, к сожалению, достичь не удавалось.
Как сообщил генеральный директор Корпорации развития РБ Раиль Сарбаев, если удастся получить грант, средства планируется потратить на оснащение лабораторий, научные разработки и их внедрение в производство. В целом в 2020-2021 годах на эти цели будет выделено из федерального бюджета около 20 млрд рублей, на 1,5 млрд рублей из этой суммы претендует Башкирия.
Корпорация развития вместе с Минобразования и Академией наук РБ станут соучредителями автономной некоммерческой организации, которая будет оператором будущего научного образовательного центра (НОЦ). Сейчас уже подбирают кандидатуру будущего руководителя НОЦ.
Конкурс должен пройти в 2020 году.