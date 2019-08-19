Башкирия нацелилась на 1,5 млрд рублей для создания научного образовательного центра

Башкирия прилагает усилия для того, чтобы попасть во вторую пятерку регионов страны, в которых должны быть созданы научные образовательные центры. Об этом сообщила ио вице-премьера правительства РБ Ленара Иванова на встрече с журналистами после августовского педсовета.

Соответствующую заявку на предоставление гранта из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука» следует подготовить до конца текущего года.

- Это будет площадка, на которой смогут общаться и обмениваться информацией госструктуры, научные и образовательные учреждения и бизнес, - пояснила Ленара Иванова.

По ее мнению, научные разработки наших вузов заслуживают более пристального внимания со стороны производственников, чего пока, к сожалению, достичь не удавалось.

Как сообщил генеральный директор Корпорации развития РБ Раиль Сарбаев, если удастся получить грант, средства планируется потратить на оснащение лабораторий, научные разработки и их внедрение в производство. В целом в 2020-2021 годах на эти цели будет выделено из федерального бюджета около 20 млрд рублей, на 1,5 млрд рублей из этой суммы претендует Башкирия.

Корпорация развития вместе с Минобразования и Академией наук РБ станут соучредителями автономной некоммерческой организации, которая будет оператором будущего научного образовательного центра (НОЦ). Сейчас уже подбирают кандидатуру будущего руководителя НОЦ.