Неделя в Башкирии: Отставка Ялалова, новые депутаты, Уфимская Рублевка, митинг и БСК

Во вторник, 18 сентября, стало известно о том, что протестная акция пайщиков кооператива «Престиж» (Зубово) на время достигла своих целей, решение о сносе их домов было временно приостановлено. В госкомстрое также сообщили в этот день, что застройщик ООО «Терра» вернул деньги обманутым дольщикам. Такое случается крайне редко.