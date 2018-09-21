Митинг в Башкирии: «Партия ветеранов России» не согласна с результатами выборов

- Да, с КОИБами честно. А раньше воровали только так голоса. Административное давление раньше, когда КОИБов не было, огромное было. Прямо ходили и контролировали: сколько кто за кого проголосовал. Ужас раньше был. Я на участке с КОИБами была, у нас честно было. Резяпов у нас тоже на 1 месте был, - говорит Наталья, член одного из поселковых УИКов.