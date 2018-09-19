В Башкирии жителя Чишмов осудили на 10 лет за нападение на главу района и его брата

Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. По его версии, он пригласил главу района для разговора о проблемах, в том числе о плохой дороге, которую ему пришлось отсыпать щебенкой за свой счет. По словам Мухаметзянова, он вел видеозапись разговоров в гараже, и на записи есть некоторые признания чиновников, которые могли бы пролить свет на существо дела.