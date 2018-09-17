В Башкирию приехала проверка из Генпрокуратуры России

Сегодня, 17 сентября 2018 года, в прокуратуре Башкирии ожидается начало поверки деятельности республиканского надзорного ведомства старшими товарищами из генеральной прокуратуры России. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ-Башкортостан». Наш источник подтвердил эту информацию:
- Действительно сегодня во второй половине дня ожидается визит представителей Генпрокуратуры.
Проверка деятельности республиканского ведомства связана, очевидно, с последним скандалом, связанным с арестом прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, которого сотрудники башкирского Управления ФСБ задержали во время получения более 5 миллионов рублей взятки.
Впоследствии, как говорят наши информированные собеседники, во время обысков у прокурора нашли имущество на сумму порядка 180 миллионов рублей, которое может принадлежать Рамилю Гарифуллину и его семье, в том числе наличные деньги в размере более 100 миллионов рублей. На фото ниже – одна из машин, принадлежащих Гарифуллину, она стоит у гаража возле особняка прокурора в престижной части Зубово.
В этом же пригороде недавно был скандал, связанный с «покатушками» на квадроциклах «золотой молодежи», детей высокопоставленных башкирских чиновников, которые сбили человека, но за ДТП не ответили. По нашей информации, участником этой шумной компании мог быть сын прокурора Гарифуллина.