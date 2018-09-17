В Башкирию приехала проверка из Генпрокуратуры России

Впоследствии, как говорят наши информированные собеседники, во время обысков у прокурора нашли имущество на сумму порядка 180 миллионов рублей, которое может принадлежать Рамилю Гарифуллину и его семье, в том числе наличные деньги в размере более 100 миллионов рублей. На фото ниже – одна из машин, принадлежащих Гарифуллину, она стоит у гаража возле особняка прокурора в престижной части Зубово.