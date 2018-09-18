mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Застройщик в Уфе вернул деньги обманутым дольщикам

18 сентября 2018, 15:28
Граждане исключены из реестра пострадавших.

Госкомстроем Башкирии в первом квартале 2018 года в « дорожную карту» по решению проблем граждан включенных в реестр «обманутых дольщиков был включен проблемный дом № 6 в квартале № 339 в микрорайоне Максимовка Калининского района Уфы (застройщик ООО «Терра»).

Как сообщили в госкомстрое, застройщик допустил экономические просчеты, и работа на объекте остановилась.

В рамках республиканской «дорожной карты» госкомстрой РБ совместно с Региональным оператором по содействию строительства и прокуратурой республики провели работу с застройщиком по проблемному дому.

В результате застройщик вернул дольщикам в полном объеме денежные средства на приобретенные квартиры.

- На сегодняшний день договора о долевом строительстве расторгнуты, а граждане исключены из реестра пострадавших,- отметили в пресс-службе госкомстроя РБ. - В Башкирии в 2018 году исключены из числа проблемных - 8 домов.

Материалы по теме
Дольщики ЖК «Миловский парк» в Уфе: Голодать начали из-за недостатка информацииДольщики печально известного ЖСК «Дуслык-Строй» из Уфы обратились к Путину
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48