Застройщик в Уфе вернул деньги обманутым дольщикам

Госкомстроем Башкирии в первом квартале 2018 года в « дорожную карту» по решению проблем граждан включенных в реестр «обманутых дольщиков был включен проблемный дом № 6 в квартале № 339 в микрорайоне Максимовка Калининского района Уфы (застройщик ООО «Терра»).
Как сообщили в госкомстрое, застройщик допустил экономические просчеты, и работа на объекте остановилась.
В рамках республиканской «дорожной карты» госкомстрой РБ совместно с Региональным оператором по содействию строительства и прокуратурой республики провели работу с застройщиком по проблемному дому.
В результате застройщик вернул дольщикам в полном объеме денежные средства на приобретенные квартиры.
- На сегодняшний день договора о долевом строительстве расторгнуты, а граждане исключены из реестра пострадавших,- отметили в пресс-службе госкомстроя РБ. - В Башкирии в 2018 году исключены из числа проблемных - 8 домов.