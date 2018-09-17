Отставка строптивого мэра: Потеря для Уфы, понижение-повышение или смена деятельности

Высокопоставленный источник ИА «Медиакорсеть» в мэрии Уфы подтвердил сообщения о планах Ирека Ялалова принять одно из предложений федерального уровня, о которых он ранее сообщал в ходе форума «Живая Уфа».- Его опыт, скорее всего, будет задействован в проведении реформ на общенациональном уровне, - сказал он, не уточнив место приложения опыта уфимского мэра, а также ветвь власти и отрасль, в которой он занимался бы реформами. Источник также оставил без ответа вопрос о возможном возвращении в Башкирию в том или ином качестве, о чем предположила «Российская газета» в федеральном выпуске номера от 4 сентября.