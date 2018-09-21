Ирек Ялалов об уходе с поста мэра Уфы: У меня были тысячи вариантов уехать

Свой уход сити-менеджер прокомментировал на проходящем в эти дни форуме МАГ «Безопасность города. Комплексный подход» и XXVI сессии Международной Ассамблеи столиц крупных городов. На вопрос Медиакорсети глава администрации Уфы заявил, что будет всячески помогать городу и республике.
- Я никуда не уезжаю. Буду представлять республику, если коллеги проголосуют, поддержат. Конечно, я буду городу помогать, республике буду помогать. Я патриот своей Родины. У меня были тысячи вариантов уехать и в молодом, и в среднем возрасте, и сейчас. И в 90-ые годы я работал в Москве. Вопрос такой... Жизнь каждого человека меняется и нужно быть готовым к этим изменениям. Я очень много сил отдал для нашего любимого города. У меня не было ни суббот, ни воскресений, 1 января - а я уже в 8 часов на работе. Я честно проработал семь лет и надеюсь, что коллеги поддержат меня в желании поработать на федеральном уровне, - заявил Ирек Ялалов.
Напомним, согласно высокопоставленным источникам Медиакорсети, еще 17 сентября в горсовет Уфы было направлено заявление сити-менеджера о досрочном прекращении его трудового контракта. 18 сентября в горсовете подтвердили эту информацию.
- 17 сентября в Совет ГО г. Уфа действительно поступило заявление о досрочном прекращении полномочий от главы администрации ГО г. Уфа И.И. Ялалова в связи с избранием депутатом Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, - ответил на запрос редакции Валерий Трофимов. - Заявление будет рассмотрено депутатами на очередном заседании Совета ГО г. Уфа, которое состоится 27 сентября.
Ирек Ялалов на выборах в Госсобрание Башкирии вошел в первую тройку общереспубликанского партийного списка "Единой России" и получил право на депутатский мандат в башкирском парламенте. Первое заседание Госсобрания Башкирии нового, шестого созыва, состоится 28 сентября.
Мнения политологов об отставке Ирека Ялалова и о его дальнейшей судьбе читайте в предыдущем материале Медиакорсети, посвященном этой теме.
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