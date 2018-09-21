Ирек Ялалов об уходе с поста мэра Уфы: У меня были тысячи вариантов уехать

- Я никуда не уезжаю. Буду представлять республику, если коллеги проголосуют, поддержат. Конечно, я буду городу помогать, республике буду помогать. Я патриот своей Родины. У меня были тысячи вариантов уехать и в молодом, и в среднем возрасте, и сейчас. И в 90-ые годы я работал в Москве. Вопрос такой... Жизнь каждого человека меняется и нужно быть готовым к этим изменениям. Я очень много сил отдал для нашего любимого города. У меня не было ни суббот, ни воскресений, 1 января - а я уже в 8 часов на работе. Я честно проработал семь лет и надеюсь, что коллеги поддержат меня в желании поработать на федеральном уровне, - заявил Ирек Ялалов.