Домовладельцы против Восточного выезда: На нашем месте построят «Уфимскую Рублевку»

- На наш взгляд, было бы намного целесообразнее, как с экономической, так и с социальной точек зрения, чтобы Восточный выезд прошел через Шакшу. Строительство дороги в этом направлении также могло бы обеспечить выезд на трассу М5, а главное - помогло бы жителям этого дальнего района нашей столицы за 15-20 минут добираться до центра города. Восстановили бы и социальную справедливость, ведь туда сейчас переселяются многие люди, которых выселяют из ветхих домов в центре города. Жители этого района на дорогу в центр тратят до полутора часов, а в час-пик и того больше. Даже при том, что этот выезд должен стать платным, можно было бы для жителей Шакши (по прописке) сделать льготный проезд, а ещё лучше вообще - бесплатный. В конце концов, у нас же чиновники не устают повторять, что забота о гражданах и их благополучии - это первостепенная задача, - говорят авторы обращения в редакцию.