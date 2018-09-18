В суде дольщикам в Уфимском районе вынесли решение об отмене сноса жилья

По ее словам, теперь владельцев строений 1 октября ожидает рассмотрение дела в Верховном суде. «Дай Бог, чтобы там все гладко прошло», – отметила она.
Напомним, многолетний спор между администрацией Уфимского района и членами кооператива «Престиж» продолжается уже несколько лет. В последний раз конфликт обострился, когда власти района заявили о намерении снести постройки жителей поселка в период с 7 по 11 сентября.
Кооператив «Престиж» образовался в 2010 году. На участках планировалось строительство жилых домов и объектов социально-бытового назначения. Чтобы воплотить задуманное в реальность, оставалось только изменить вид используемых участков с «земель сельхозназначения» на земли «для дачного строительства». Однако, как сообщали ранее редакции Медиакорсети владельцы построек в кооперативе, в администрации этому препятствовали. В администрации прокомментировали, что все постройки на этой земле незаконные.