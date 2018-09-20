Отмена выборов в Приморье: Как это повлияет на Башкирию

На мой взгляд, проекция нынешних событий в Приморье Башкирия уже проходила, например, в 2003 году. Что же касается возможности второго тура на выборах руководителя республики в 2019 году, то он, безусловно, возможен если Рустэм Хамитов не будет участвовать в выборах. Однако, по моей информации, глава Башкирии собирается участвовать в выборах 2019 года, и в этом случае он, скорее всего, будет явным фаворитом