Глава Абзелиловского района Башкирии покинул свой пост

Ранее в администрации района проводились обыски ФСБ, сообщает издание Proufu. Сегодня состоялось внеочередное собрание Совета депутатов Абзелиловского района. Именно в нем поднимался вопрос об прекращении полномочий главы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации района.
- Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочия главы Администрации Абзелиловского района Сынгизова Рима Сатыбаловича по собственному желанию на основании письменного заявления, - сообщили Медиакорсети.
Совет депутатов также принял решение о том, что до назначения нового руководителя района должность главы района временно будет исполнять первый заместитель главы Галим Султанов.
Напомним, пост главы района Сынгизов занимал с 2009 года.