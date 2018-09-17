Глава Абзелиловского района Башкирии покинул свой пост

Ранее в администрации района проводились обыски ФСБ, сообщает издание Proufu. Сегодня состоялось внеочередное собрание Совета депутатов Абзелиловского района. Именно в нем поднимался вопрос об прекращении полномочий главы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации района.