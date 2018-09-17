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Глава Абзелиловского района Башкирии покинул свой пост

17 сентября 2018, 17:44
Рим Сатыбалович Сынгизов ушел по собственному желанию.

Ранее в администрации района проводились обыски ФСБ, сообщает издание Proufu. Сегодня состоялось внеочередное собрание Совета депутатов Абзелиловского района. Именно в нем поднимался вопрос об прекращении полномочий главы. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации района.

- Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочия главы Администрации Абзелиловского района Сынгизова Рима Сатыбаловича по собственному желанию на основании письменного заявления, - сообщили Медиакорсети.

Совет депутатов также принял решение о том, что до назначения нового руководителя района должность главы района временно будет исполнять первый заместитель главы Галим Султанов.

Напомним, пост главы района Сынгизов занимал с 2009 года.

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#Новости#Зиля Аскерова#Политика
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