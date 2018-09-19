Новички ФК «Уфа» Бизяк, Алиев и Тилль встретились с болельщиками

- Я родом из Люксембурга, мне 22 года, теперь я в «Уфе», первом профессиональном клубе в моей карьере, - рассказал о себе Оливье Тилль. – На этот момент не все так хорошо, как хотелось бы, но надеюсь в следующей игре мы сыграем лучше и зацепимся за очки.