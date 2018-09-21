55 депутатам Госсобрания Башкирии, избранным по партийным спискам, вручили мандаты

Вчера, 20 сентября, депутатам Госсобрания Башкирии, избранным по единому округу в составе партийных списков, были вручены удостоверения об их избрании депутатами, сообщили в ЦИК Башкирии. Тем самым была раскрыта последняя интрига - каким будет полный состав башкирского парламента. Ранее депутатские мандаты были вручены 55 депутатам, избранным в 55-ти одномандатных округах.