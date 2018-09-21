55 депутатам Госсобрания Башкирии, избранным по партийным спискам, вручили мандаты

Вчера, 20 сентября, депутатам Госсобрания Башкирии, избранным по единому округу в составе партийных списков, были вручены удостоверения об их избрании депутатами, сообщили в ЦИК Башкирии. Тем самым была раскрыта последняя интрига - каким будет полный состав башкирского парламента. Ранее депутатские мандаты были вручены 55 депутатам, избранным в 55-ти одномандатных округах.
Удостоверения на заседании ЦИК Башкирии в колонном зале минсельхоза вручал председатель центризбиркома Хайдар Валеев. Он напомнил присутствующим итоги голосования по единому республиканскому округу: партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 35 мандатов, КПРФ –11, ЛДПР – 6, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 3.
Надо сказать, что вопреки пожеланиям бюро башкирского рескома КПРФ, депутатский мандат получил представитель "Левого фронта" Дмитрий Чувилин. Депутатский мандат получил и глава администрации Ирек Ялалов - это новое подтверждение того, что он досрочно покинет свой пост. Вот список всех депутатов, избранных по партийным спискам.
Новый состав Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан соберётся на своё первое заседание 28 сентября 2018 года. Депутатам предстоит избрать председателя парламента, его заместителей, определиться с количеством, названиями, предметами ведения, составами постоянных комитетов.