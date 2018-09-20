Действительно горячо: за круглым столом встретились представители БСК и активисты

Основной аргумент сторонников сохранения Торатау - это законный статус охраняемого памятника природы с 1965 года. С этим сложно поспорить, но, по словам руководителя заместителя директора БСК Марины Бортовой, есть порядка 20 прецедентов снятия такого статуса именно в Башкирии и 388 - в Поволжье. А значит, технически снятие статуса возможно. Более того, она показала документ от 2015 года, из которого следует, что минприроды России уже согласовало такое решение, но по не оглашаемым причинам охранный статус с горы тогда не сняли.