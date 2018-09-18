mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по выплате «белой» зарплаты

18 сентября 2018, 17:30
Более 60% работников получают деньги по-честному.

Аналитики HeadHunter провели интересное и важное исследование: оказывается, в Башкирии 60% работников получают зарплату «по-белому», то есть, официально, как это все предусмотрено действующим законодательством. Это данные за текущий 2018 год. Причем, по сравнению с годом более ранним, 2016-м, «белых» схем оплаты труда стало на 3% больше. И по этому показателю мы вошли в тройку регионов-лидеров вместе с Ярославской (70% «белых» зарплат) и Тульской (63%) областями.

Самыми честными в плане зарплат отраслями оказались банковская, научная и медицинская отрасли. Серых схем больше всего в строительстве (46% зарплат), а черных схем или так называемых зарплат в конверте в туризме (21%).

Напомним, что официальная зарплата – это не только оплата больничных и опускных, как это предусмотрено трудовым законодательством, но и отчисления в пенсионные фонды. Соответственно, те люди, которые согласны получать серую и черную зарплату, им точно без вариантов придется копить на свою пенсию самостоятельно.

Материалы по теме
Средняя зарплата в Башкирии может вырасти почти в три раза Башстат: В Башкирии средняя зарплата составила более 35 тысяч рублейВласти Башкирии озадачены: доходы населения выросли, а зарплата упала
#Новости#Пенсия#Деньги#Зарплата#Марат Гареев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48