Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по выплате «белой» зарплаты

Аналитики HeadHunter провели интересное и важное исследование: оказывается, в Башкирии 60% работников получают зарплату «по-белому», то есть, официально, как это все предусмотрено действующим законодательством. Это данные за текущий 2018 год. Причем, по сравнению с годом более ранним, 2016-м, «белых» схем оплаты труда стало на 3% больше. И по этому показателю мы вошли в тройку регионов-лидеров вместе с Ярославской (70% «белых» зарплат) и Тульской (63%) областями.