Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по выплате «белой» зарплаты

Аналитики HeadHunter провели интересное и важное исследование: оказывается, в Башкирии 60% работников получают зарплату «по-белому», то есть, официально, как это все предусмотрено действующим законодательством. Это данные за текущий 2018 год. Причем, по сравнению с годом более ранним, 2016-м, «белых» схем оплаты труда стало на 3% больше. И по этому показателю мы вошли в тройку регионов-лидеров вместе с Ярославской (70% «белых» зарплат) и Тульской (63%) областями.
Самыми честными в плане зарплат отраслями оказались банковская, научная и медицинская отрасли. Серых схем больше всего в строительстве (46% зарплат), а черных схем или так называемых зарплат в конверте в туризме (21%).
Напомним, что официальная зарплата – это не только оплата больничных и опускных, как это предусмотрено трудовым законодательством, но и отчисления в пенсионные фонды. Соответственно, те люди, которые согласны получать серую и черную зарплату, им точно без вариантов придется копить на свою пенсию самостоятельно.