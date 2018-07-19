Башстат: В Башкирии средняя зарплата составила более 35 тысяч рублей

По сравнению с прошлым годом, средняя зарплата жителей республики увеличилась на 9,5 процентов и сейчас составляет 35213 рублей, сообщает Башстат.

Реальная заработная плата увеличилась на 7,9 процентов по сравнению с первыми пятью месяцами 2017-го года. Среднемесячная начисленная зарплата составила 31880 рублей, при этом в нефтяной отрасли она достигла почти 77 тысяч рублей.