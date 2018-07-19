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Башстат: В Башкирии средняя зарплата составила более 35 тысяч рублей
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Башстат: В Башкирии средняя зарплата составила более 35 тысяч рублей

Сегодня, 09:57ЭкономикаРустэм Башкирцев
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