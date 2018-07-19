Башстат: В Башкирии средняя зарплата составила более 35 тысяч рублей
Сегодня, 09:57ЭкономикаРустэм Башкирцев
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Самые высокие зарплаты, как обычно, получают работники нефтяной отрасли.
По сравнению с прошлым годом, средняя зарплата жителей республики увеличилась на 9,5 процентов и сейчас составляет 35213 рублей, сообщает Башстат.
Реальная заработная плата увеличилась на 7,9 процентов по сравнению с первыми пятью месяцами 2017-го года. Среднемесячная начисленная зарплата составила 31880 рублей, при этом в нефтяной отрасли она достигла почти 77 тысяч рублей.
После нефтяников на втором месте располагаются работники, занятые добычей полезных ископаемых – их заработная плата составляет около 58 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по величине зарплаты находятся граждане, занятые производством химических продуктов – они получают 47,5 тысяч рублей в месяц.
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