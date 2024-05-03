В Башкирии следователи забирают у МВД дело о гибели ребенка под лесовозом

Следственный комитет ходатайствовал о передаче ведомству материалов дела о гибели ребенка в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан принято решение ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», — гласит сообщение Следкома. В Уфе водитель «Лады» устроил жесткую массовую аварию Узнать подробнее Напомним, авария с трагическим исходом произошла 3 мая в поселке Тирлянский. Ребенок вместе со сверстниками ехал на велосипеде вдоль проезжей части. В какой-то момент мальчик угодил под заднее колесо прицепа лесовоза.