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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Башкирии следователи забирают у МВД дело о гибели ребенка под лесовозом

В Башкирии следователи забирают у МВД дело о гибели ребенка под лесовозом

3 мая 2024, 15:25
Фото: ГИБДД
Следственный комитет ходатайствовал о передаче ведомству материалов дела о гибели ребенка в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан принято решение ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», — гласит сообщение Следкома.
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Напомним, авария с трагическим исходом произошла 3 мая в поселке Тирлянский. Ребенок вместе со сверстниками ехал на велосипеде вдоль проезжей части. В какой-то момент мальчик угодил под заднее колесо прицепа лесовоза.

#Происшествия#ГИБДД#Уголовное дело#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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