В Башкирии следователи забирают у МВД дело о гибели ребенка под лесовозом

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
«По данному факту Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан принято решение ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», — гласит сообщение Следкома.
Напомним, авария с трагическим исходом произошла 3 мая в поселке Тирлянский. Ребенок вместе со сверстниками ехал на велосипеде вдоль проезжей части. В какой-то момент мальчик угодил под заднее колесо прицепа лесовоза.