Уфимский рэпер Моргенштерн* решил заняться выращиванием конопли в Израиле

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
«Сегодня изучали новую сферу, было интересно», — прокомментировал артист одну из фотографий.
Еще одни кадры исполнитель сопроводил подписью «как назовем сорт?». Судя по всему, рэперу провели подробную экскурсию по цеху выращивания растений. Сам артист также сделал множество детальных записей разных этапов производства марихуаны.
Напомним, с недавних пор рэпер перебрался в Израиль, где употребление «легкого» наркотика легализовано. Между тем в Российской Федерации Моргенштерну* может грозить уголовное дело о пропаганде запрещенных веществ.
*Признан иноагентом