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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Уфимский рэпер Моргенштерн* решил заняться выращиванием конопли в Израиле

Уфимский рэпер Моргенштерн* решил заняться выращиванием конопли в Израиле

3 мая 2024, 15:55
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Рэпер Morgenshtern* выложил фото и видео с предприятия по выращиванию конопли в Израиле. Кадрами уроженец Башкирии поделился в соцсетях.
«Сегодня изучали новую сферу, было интересно», — прокомментировал артист одну из фотографий.

Еще одни кадры исполнитель сопроводил подписью «как назовем сорт?». Судя по всему, рэперу провели подробную экскурсию по цеху выращивания растений. Сам артист также сделал множество детальных записей разных этапов производства марихуаны.

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Напомним, с недавних пор рэпер перебрался в Израиль, где употребление «легкого» наркотика легализовано. Между тем в Российской Федерации Моргенштерну* может грозить уголовное дело о пропаганде запрещенных веществ.

*Признан иноагентом

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#Общество#Наркотики#Новости Башкирии#Израиль#Иноагенты#Моргенштерн
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