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Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

В Уфе построят детскую площадку за 32 млн рублей

В Уфе построят детскую площадку за 32 млн рублей

3 мая 2024, 16:37
Фото: мэрия Уфы
В столице Башкирии перед Театром кукол построят детскую площадку почти за 32 млн рублей. Мэрия города объявила конкурс подрядчиков для выполнения работ.

Начальная цена контракта составит 31,9 млн рублей. Профинансировать работы должны из бюджета Уфы.

15 мая будут подведены итоги аукциона. Закончить возведение объекта подрядчик обязан до 20 августа этого года.

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В детский городок будут включены, помимо игрового оборудования, различные арт-объекты: фигуры персонажей сказки о «Золотой ключик или Приключения Буратино», арка с часами с фасада здания. Кроме того, в перечень работ входят демонтаж некоторых старых объектов, установка видеонаблюдения и дорожных покрытий, озеленение, а также земляные работы.

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#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Новости Башкирии#Театр Кукол
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