В Уфе построят детскую площадку за 32 млн рублей

В детский городок будут включены, помимо игрового оборудования, различные арт-объекты: фигуры персонажей сказки о «Золотой ключик или Приключения Буратино», арка с часами с фасада здания. Кроме того, в перечень работ входят демонтаж некоторых старых объектов, установка видеонаблюдения и дорожных покрытий, озеленение, а также земляные работы.