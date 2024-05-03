В Уфе построят детскую площадку за 32 млн рублей

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Начальная цена контракта составит 31,9 млн рублей. Профинансировать работы должны из бюджета Уфы.
15 мая будут подведены итоги аукциона. Закончить возведение объекта подрядчик обязан до 20 августа этого года.
В детский городок будут включены, помимо игрового оборудования, различные арт-объекты: фигуры персонажей сказки о «Золотой ключик или Приключения Буратино», арка с часами с фасада здания. Кроме того, в перечень работ входят демонтаж некоторых старых объектов, установка видеонаблюдения и дорожных покрытий, озеленение, а также земляные работы.