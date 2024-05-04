Сегодня экс-мэру Уфы исполнилось бы 65 лет

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
29 сентября 2020 года из жизни после продолжительной болезни ушел уфимский мэр Ульфат Мустафин. Его смерть потрясла республику. По данным медиков, у Ульфата Мустафина были поражены 90% легких, а из-за сахарного диабета и осложнений ему ампутировали ногу.
Церемония прощания с ним состоялась в Уфе 31 октября в здании Госсборания-Курултая республики. На нее пришли родственники и друзья мэра. В том числе глава региона Радий Хабиров, который называл его близким другом. Ульфат Мустафин находился на посту уфимского мэра два года. Он запомнился горожанам, как крепкий хозяйственник, который не лез в политику и не делал популистских заявлений.