Сегодня экс-мэру Уфы исполнилось бы 65 лет

Церемония прощания с ним состоялась в Уфе 31 октября в здании Госсборания-Курултая республики. На нее пришли родственники и друзья мэра. В том числе глава региона Радий Хабиров, который называл его близким другом. Ульфат Мустафин находился на посту уфимского мэра два года. Он запомнился горожанам, как крепкий хозяйственник, который не лез в политику и не делал популистских заявлений.