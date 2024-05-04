Под Уфой ночью сгорело огромное хозяйство

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По данным пресс-службы МЧС РФ по РБ, сегодня ночью на ул. Пухова в Иглино произошел крупный пожар. Сообщается, что на момент приезда оперативных служб горели трехэтажный дом, гараж, баня, место для складирования дров и веранда. О пострадавших и погибших не сообщается. В ликвидации возгорания привлекалось четыре автомобиля противопожарной службы и семь человек личного состава.
«Мой супруг почувствовал запах гари, посмотрел в окно и сразу заметил, что у соседей во дворе все горит. Он сказал мне звонить в МЧС, а сам побежал туда, тушить или помогать. Я позвонила и тоже выскочила из дома. Там уже все горело. Такое ощущение, что подожгли, горело вот прям все во дворе, новая баня, гараж и остальные постройки. Пожарные быстро приехали и все потушили, спасибо им. Не дай бог конечно с таким столкнуться, никому не пожалею, ничего не осталось, одни головешки», — рассказала в соцсетях местная жительница.