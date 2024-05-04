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Published Сегодня, 05:16

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Updated Сегодня, 05:18

В Иглино сгорел трехэтажный дом с надворными постройками

Под Уфой ночью сгорело огромное хозяйство

4 мая 2024, 05:16
Фото: МЧС России по РБ

В Иглино сгорел трехэтажный дом с надворными постройками

Люди позвонили пожарным, но когда они приехали, пламя разгорелось с такой силой, что легко его потушить не получилось.

По данным пресс-службы МЧС РФ по РБ, сегодня ночью на ул. Пухова в Иглино произошел крупный пожар. Сообщается, что на момент приезда оперативных служб горели трехэтажный дом, гараж, баня, место для складирования дров и веранда. О пострадавших и погибших не сообщается. В ликвидации возгорания привлекалось четыре автомобиля противопожарной службы и семь человек личного состава.

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«Мой супруг почувствовал запах гари, посмотрел в окно и сразу заметил, что у соседей во дворе все горит. Он сказал мне звонить в МЧС, а сам побежал туда, тушить или помогать. Я позвонила и тоже выскочила из дома. Там уже все горело. Такое ощущение, что подожгли, горело вот прям все во дворе, новая баня, гараж и остальные постройки. Пожарные быстро приехали и все потушили, спасибо им. Не дай бог конечно с таким столкнуться, никому не пожалею, ничего не осталось, одни головешки», — рассказала в соцсетях местная жительница.

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#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии
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