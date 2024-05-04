Под Уфой ночью сгорело огромное хозяйство

«Мой супруг почувствовал запах гари, посмотрел в окно и сразу заметил, что у соседей во дворе все горит. Он сказал мне звонить в МЧС, а сам побежал туда, тушить или помогать. Я позвонила и тоже выскочила из дома. Там уже все горело. Такое ощущение, что подожгли, горело вот прям все во дворе, новая баня, гараж и остальные постройки. Пожарные быстро приехали и все потушили, спасибо им. Не дай бог конечно с таким столкнуться, никому не пожалею, ничего не осталось, одни головешки», — рассказала в соцсетях местная жительница.