Средняя зарплата в Башкирии может вырасти почти в три раза

Глава правительства Башкирии Рустэм Марданов провел вчера, 11 июля, заседание Стратегического комитета, на котором были рассмотрены основные показатели социально-экономического развития республики и планы на то, как будем жить дальше - до 2035 года. Об этом сообщает официальный сайт правительства Башкирии.

Планы неплохие и вполне радушные. Самое главное – за 17 лет зарплата вырастет аж до 84 тысяч рублей. Сейчас размер получки едва перешагивает отметку в 30 тысяч. Правда, зажить на более широкую ногу, нежели сейчас, мы сможем только года после 2035. Но и через шесть лет к 2024 году шелест купюр в наших кошельках должен стать заметно веселее: к этому году планируется довести размер средней зарплаты до 46 тысяч рублей.

Кстати, если среднегодовые темпы инфляции останутся на уровне сегодняшних плановых 4%, а зарплату увеличивать только на размер инфляции, то к 2035 году ее размер увеличится с 30 до 56 тысяч рублей. Таким образом, если государственным экономистам и счетоводам удастся довести среднюю зарплату до запланированных 84 тысяч, то граждане будут зарабатывать в полтора раза больше с учетом плановой инфляции.

Росту зарплат должен способствовать рост экономики. По прогнозу, в 2019 году он составит 2,2% с последующим увеличением темпов до 4,7% к 2024 году. В 2025-2035 годах среднегодовой рост экономики должен составить порядка 4%.

Промышленность республики подрастет в 2019 году на 1,4%. К 2024 году среднегодовой рост должен составить около 2% и увеличится до 3% к 2035 году.

Среднегодовой рост производства в сельском хозяйстве должен к 2035 году дойти до 5%. Сейчас этот показатель равен примерно 1,5-1,7%.