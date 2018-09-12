Бывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин

- Это не то, что совпадает, это все соответствует действительности. На 200%. И дом, конечно, это не недостроем был, он был почти достроен, рыночная стоимость его на тот момент, это было году в 2014 или 2015, составляла миллионов 15, плюс земля стоит 2-3 миллиона. Вы хотели бы купить имущество за 20, заплатив меньше миллиона? Продавец, кстати, потом купил квартиру в элитном комплексе в Уфе недалеко от парка Якутова то ли за 13 то ли за 15 миллионов рублей, – делится с нами источник, знакомый с ситуацией, работавший раньше в системе и знающий задержанного прокурора как лично, так и по работе.