Бывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин

В распоряжении редакции Медиакорсети появилась информация о том, что некая женщина, чье имя совпадает с именем жены задержанного прокурора и мирового судьи Октябрьского района Уфы купила у мужчины, чье имя совпадает с именем сына бывшего главы администрации Буздякского района земельный участок и недостроенное помещение.
Недвижимость находится в престижном пригородном районе Зубово, уфимской «рублевки». Площадь участка – 15 соток (1538 квадратных метра). Но самое интересное – это цена.
Так вот, участок обошелся покупательнице в 600 тысяч рублей, а недостроенный объект в 300 тысяч рублей. Итого – 900 тысяч рублей. Ну, цена примерно значительно ниже, чем за «однушку» в непрестижной уфимской Шакше.
Между тем, по данным аналитиков агентства недвижимости «Эксперт» (опубликовано на официальном сайте агентства), год назад, в августе 2017 года 1 сотка земли в Зубово стоила в среднем 152 тысячи рублей. Соответственно, 15 соток должны стоить минимум 2,3 миллиона рублей. Ну никак не в 2,5 раза дешевле.
Сейчас же по этому адресу находится этот вполне себе достроенный коттедж. Знающие люди говорят, что стоить он может миллионов тридцать. И вообще, мол, он никогда недостроенным не был и продавался именно в таком вполне приглядном товарном виде. Говорят, что именно здесь проживает, точнее, проживал до задержания уфимский районный «золотой» прокурор.
- Это не то, что совпадает, это все соответствует действительности. На 200%. И дом, конечно, это не недостроем был, он был почти достроен, рыночная стоимость его на тот момент, это было году в 2014 или 2015, составляла миллионов 15, плюс земля стоит 2-3 миллиона. Вы хотели бы купить имущество за 20, заплатив меньше миллиона? Продавец, кстати, потом купил квартиру в элитном комплексе в Уфе недалеко от парка Якутова то ли за 13 то ли за 15 миллионов рублей, – делится с нами источник, знакомый с ситуацией, работавший раньше в системе и знающий задержанного прокурора как лично, так и по работе.
По мнению нашего источника, супруга задержанного прокурора, мировая судья Октябрьского района с 2015 года, срок полномочий 5 лет, была в курсе того, откуда супруг приносил домой деньги.
- Они в золоте купались, за границей несколько раз в год отдыхали, домработницу держат. На хороших машинах ездили, у нее «Мерседес» был с тремя семерками (номерной знак - прим.), одевалась в фешенебельных магазинах. Поэтому, конечно, она была в курсе, – говорит наш источник.
По рассказам нашего источника, когда задержанный прокурор Советского района Уфы еще трудился на прокурорской должности в Уфимском районе, когда он еще пришел на ту должность, якобы сразу заявил: самая главная ценность Уфимского района – земля.
- С одним из бывших глав районов он собирался построить там завод по переработке птичьего помета, но что-то разругались. А с другим главой района они, сидя в кабинете прокурора, документы готовили, постановления разные, не бесплатно, полагаю. Прокурор вел себя, знаете, как глава района! Именно он, будучи в районе прокурором, всем рулил, а не глава, – продолжает наш источник.
По словам источника, подобное поведение прокурора стало возможным, в том числе, благодаря поддержке, которую ему, якобы, оказывали люди из прокуратуры Башкирии, в том числе, находящиеся в ранге заместителя прокурора республики.
- Думаете, просто так что ли задержанный прокурор всегда поощрялся, его называли лучшим прокурором, награждали, заслуженного юриста ему дали? Он им всем заносил, что нужно, прикормлены они им были. Один персонаж из Башпрокуратуры так и вовсе из кабинета задержанного прокурора не выходил. Они все были во всём в курсе. А дела он сам возбуждал на заказ, – продолжает наш источник.
Наш источник рассказал об одной возможной схеме черного заработка задержанного прокурора. Работает в районе предприятие вполне успешно, как вдруг туда приходит проверка, которая буквально парализует работу фирмы. Для этого, по словам нашего собеседника, у прокурора были в районе (администрации района - прим.) свои люди.
- У него свои юристы были, которые выходили на предпринимателя, намекали на необходимость заплатить, чтобы вопрос закрылся. Те вынуждены были платить, чтобы проблема исчезла. Помните обэпника Юсупова? Которого из МВД выгнали, про него много писали. Они вместе в паре дела делали. Прокурор в курсе был того, как вся эта земля делилась в Дмитриевке и уходила направо и налево, – говорит наш собеседник.
Наш источник связал деятельность задержанного парка с проблемами многострадального Миловского парка:
- При нем же эти все проблемы начались у Миловского парка. Он же прокурором Уфимского района тогда был. И почему-то ни дело не возбудил, ничего. Он глаза закрывал на все. Поэтому сами подумайте, где находятся деньги дольщиков.
По словам нашего собеседника, задержанный прокурор, пока еще не был задержан, чувствовал себя более чем уверенно и ничего не боялся. По предположению собеседника, он собирался уйти в ближайшее время, год-два, в отставку по выслуге лет (20 лет стажа у прокуроров - прим.). Его супруга тоже, якобы, планировала уйти в отставку в ближайшее время – ее текущие полномочия мирового судьи истекали в 2020 году. Кстати, сейчас она на больничном.
- Уехали бы в Москву, жили бы не тужили, деньги есть, квартиры есть, - говорит собеседник.
Также наш собеседник вспомнил еще один эпизод из знакомства с задержанным прокурором, касающийся его супруги судьи:
- У него супруга до Октябрьского района в другом районе работала, но вынуждена была уйти. И вот он (прокурор - прим.) в приватной беседе заявлял, что кому-то (называет фамилию) в отделе кадров Верховного суда занес 2 миллиона рублей, чтобы супругу сделали судьей в Октябрьском районе.
Напомним, что прокурора Советского района Уфы задержали сотрудники республиканского Управления ФСБ 10 сентября текущего года в собственном кабинете с поличным во время предположительно получения взятки в размере более 5 миллионов рублей.
На следующий день в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.
Позднее появилась информация о задержании депутата уфимского горсовета по этому же делу. Эту информацию никто не подтвердил, кроме источников в разных СМИ, в том числе, и наши источники.
Далее появилась информация, также не подтвержденная официально, но подтверждаемая множеством источников, о том, что найдено имущество общей стоимостью около 180 миллионов рублей, которое возможно принадлежит задержанному прокурору. В числе имущества может быть сумма наличных денег в размере более 100 миллионов рублей, несколько квартир и жилых домов.
- По предварительным данным, ему могут принадлежать несколько квартир и жилых домов в Уфе, Москве, Сочи, - сообщил телеканал "Россия Башкортостан".
На момент публикации материала в суде рассматривался вопрос о мере пресечения в отношении задержанного прокурора. Рассмотрение этого вопроса на момент публикации уже проходило в течение нескольких часов.
Медиакорсеть следит за развитием событий.