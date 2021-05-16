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Антикоррупция
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2021
В Башкирии показали, как спасают стадион, который покрылся плесенью до открытия
16 мая 2021, 11:23
Обвиняемые в хищении земельных участков в Башкирии не признали вину
В Иглинском районе Башкирии передано в суд дело о хищении земельных участков на общую сумму 184 млн рублей.
23 января 2021, 16:47
2020
Дело башкирской Фемиды: в преступлениях уличили судей, но обвиняют мирных граждан
23 декабря 2020, 14:49
В Башкирии бывший глава Баймакского района стал фигурантом 16 уголовных дел
4 ноября 2020, 10:01
Помещение свободного назначения: на Авито продают площади Адвокатской палаты Башкирии
29 апреля 2020, 22:39
После шума в СМИ «Уфаводоканал» с партнерами собрали вывезенные отходы с полей
28 апреля 2020, 10:04
Миссия невыполнима: как чиновники противостоят строительству парковок в Уфе
20 февраля 2020, 17:53
Нахимичили: «Уфаводоканал» устроил вывоз вредных отходов на поля «в авральном режиме»
15 февраля 2020, 19:17
«Подпольный подполковник»: с экс-сотрудника МВД Башкирии и его жены взыщут миллионы
12 февраля 2020, 22:17
2019
Земский доктор по блату: в Башкирии миллионы по федеральному проекту выдали незаконно
21 ноября 2019, 13:26
«Неустановленные»: как в Уфе превратили федеральную программу в «филькину грамоту»
8 ноября 2019, 16:20
Афера на миллиард: экс-вице-мэр Уфы Владимир Дмитрюк не согласен «быть крайним»
23 октября 2019, 14:49
Дело главы района в Башкирии вернули следователям на дополнительное расследование
10 октября 2019, 15:01
В нарушениях на сумму 9 млрд рублей обвиняют прежний менеджмент «Башспирта»
2 августа 2019, 15:29
УФАС: в Башкирии свыше 70 предприятий внесены в реестр недобросовестных поставщиков
30 июля 2019, 18:26
Беспрецедентное количество нарушений обнаружила КСП в Баймакском районе Башкирии
30 июля 2019, 18:04
После угроз по делу о педофилии всплыли детали работы ритуального бизнеса в Башкирии
10 июля 2019, 14:00
Следком Башкирии сообщил подробности по делу экс-главы Краснокамского района
29 июня 2019, 17:11
В Башкирии закончили следствие по делу экс-главы Краснокамского района Гильмуллина
29 июня 2019, 13:08
В Башкирии бизнес-леди платила ипотеку за чиновницу
6 июня 2019, 17:37