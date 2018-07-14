Неделя в Башкирии: забастовка «скорой», митинг пенсионеров, дело Филиппова

На этой неделе также стало известно о слиянии специализированных домов ребенка в республике. По распоряжению башкирского правительства объединят уфимский, стерлитамакский, белорецкий детские дома. Мы пообщались с директором одного из медучреждений и выяснили, что больше всего специалистам не хочется терять свою работу. Что из этой инициативы минздрава получится, пока точно неизвестно, однако мы будем следить за развитием событий.