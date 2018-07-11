В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности

- Мы даже не знаем, предусмотрены ли у индивидуальных предпринимателей, каковыми теперь стали по документам водители «скорой помощи», работающие по аутсорсингу, ежегодные периодические медосмотры. А ведь у нас вредные условия труда. А вообще у нас, помимо аутсорсинга, и так есть другие серьезные проблемы. Например, санобработка автомобилей проходит прямо на улице, на морозе, нормальные условия для санобработки есть только на двух подстанциях. Уже и в интернете размещали видео об этом, но все бесполезно. Наверное, пока скорая не разнесет по городу какую-нибудь инфекцию, никому до этого не будет дела, - сообщила представитель профсоюза «Действие» Марина Явгильдина.