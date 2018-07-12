Средняя зарплата в Башкирии может вырасти почти в три раза

Планы неплохие и вполне радушные. Самое главное – за 17 лет зарплата вырастет аж до 84 тысяч рублей. Сейчас размер получки едва перешагивает отметку в 30 тысяч. Правда, зажить на более широкую ногу, нежели сейчас, мы сможем только года после 2035. Но и через шесть лет к 2024 году шелест купюр в наших кошельках должен стать заметно веселее: к этому году планируется довести размер средней зарплаты до 46 тысяч рублей.