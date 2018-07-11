8 лет за неудавшийся поцелуй: Как в Башкирии парня осудили без особых улик

Знакомый Артура Л. Г. дал на следствии показания о том, что тот после встречи с Резедой рассказал ему, что хотел вступить с подругой в определенную связь, но у него ничего не получилось, так как помешали ее родственники. Здесь тоже интересно, много ли на свете мужчин, которые хвастаются друзьям тем, что у них не получилось, особенно если это касается интимной части их жизни?