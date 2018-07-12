В Башкирии направили в суд дело чишминца, захватившего главу района

Оба мужчины фактически оказались в заложниках у лихого сельчанина. В тот же день глава района собрал у знакомых свыше 1 млн. рублей и передал фигуранту уголовного дела, а на следующие сутки – еще 1,7 млн. рублей, после чего потерпевшие были отпущены. Они тут же обратились в полицию. Спустя несколько дней полицейские задержали мужчину и изъяли у него часть похищенной суммы. Остаток денежных средств был обнаружен у односельчанина, который получил их от злоумышленника в счет оплаты долга. Уголовное дело направлено в Чишминский районный суд для рассмотрения по существу.