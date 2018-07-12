В Башкирии за долги завода работников заперли на предприятии

«Нас заперли на заводе! Дверь заколотили гвоздями и не выпускают!». Первое, о чем думается по прочтению такого письма, пришедшего на редакционную почту – конечно же, спасать людей. В тревожном письме говорилось о том, что на Нефтекамский завод железобетонных изделий приехали сотрудники местного (нефтекамского) ЧОПа и не пускают на завод работников. А тех, кто в тот момент был на территории предприятия, наоборот, заперли и не выпускают.