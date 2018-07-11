В Кабардино-Балкарии появился пик имени Мустая Карима

- Я не назову эту вершину самой сложной, она средняя по трудности, но мы очень устали. Я несколько раз падал, но обошлось без травм и переломов. Нас сопровождали спасатели из Кабардино-Балкарии, очень скромные мужики, альпинисты с опытом восхождения на главные "восьмитысячники" планеты, включая Эверест (Джомолунгму). Сложность создавали поперечные "гривы" - разделительные кряжи поперек хребта, затяжные крутые подъемы, а также курумники, состоящие из валунов величиной с комнату, влажных и скользких после дождя и шатающихся под ногами. Несколько раз нашу тропу пересекали стремительные горные ручьи, разлившиеся после обильных дождей. Иногда туман был на тропе такой, что видно было метров на 15, не дальше. Отдельные хлопоты доставила твердость гранита на самом пике Мустая: на шлямбурах, которыми мы пробивали отверстия для таблички, отламывались зубья.