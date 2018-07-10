В Башкирии спасатели выручили из беды 12 юных туристов

Вызвать спасателей сами юные туристы не смогли, так как в районе водопада Атыш полностью отсутствует сотовая связь. Об их беде спасателям сообщила группа взрослых туристов, которые с большим трудом все-таки смогли переправиться через Инзер на другой берег.