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В Башкирии спасатели выручили из беды 12 юных туристов

10 июля 2018, 12:35
ЧП с детьми произошло в районе водопада Атыш.

Накануне, 9 июля, спасателям поступило сообщение о том, что в районе водопада Атыш Белорецкого района Башкирии попала в безвыходную ситуацию детская туристическая группа. Как выяснилось позже, данная группа приехала из города Уфы и не была зарегистрирована.

Как выяснилось позднее, ребята перешли реку Инзер вброд, чтобы посетить водопад Атыш. Но когда через пару дней группа решила вернуться тем же путем, оказалось, что из-за проливных дождей, обрушившихся на республику, на реке Инзер резко поднялся уровень воды.

Вызвать спасателей сами юные туристы не смогли, так как в районе водопада Атыш полностью отсутствует сотовая связь. Об их беде спасателям сообщила группа взрослых туристов, которые с большим трудом все-таки смогли переправиться через Инзер на другой берег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям на катамаране по два человека переправили детей на другой берег. В итоге никто не пострадал.

Прокуратура проведет проверку по факту происшествия с детьми во время похода на водопад Атыш.

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