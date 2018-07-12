В мэрии Уфы рассказали, где будут массово резать баранов на Курбан-байрам

- Повсеместная резня должна уйти в прошлое. Так не должно быть – что люди с балконов домов наблюдают, как на улице режут барана. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что представители одной религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее время стали резать животных практически где попало, - подчеркнул Ялалов.