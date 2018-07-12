mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В мэрии Уфы рассказали, где будут массово резать баранов на Курбан-байрам

12 июля 2018, 12:10
В столице определились с единой площадкой для проведения религиозных обрядов во время празднования священного мусульманского праздника Курбан-байрам.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, располагаться она будет перед торговым центром «Караван» в Октябрьском районе Уфы, близ поселка Зинино. Решение принято в связи с обращением Управления ветеринарии республики.

Напомним, празднование Курбан-байрама в этом году состоится 21-23 августа. 21 августа в республике решением правительства объявлен выходным днем.

На площадке у торгового центра прошло выездное совещание по подготовке к проведению религиозного обряда под руководством замглавы администрации Уфы Сынтимира Баязитова, в котором приняли участие чиновники правительства республики, управления ветеринарии, мусульманские священнослужители и другие.

На совещании предложили увеличить в дни празднования пассажирские маршруты из города в поселок Зинино и в обратном направлении, выделении мест для каждой мечети, которые изъявят желание проводить обряды, составить схемы размещения загонов, установить биотуалеты, контейнеры для мусора и дальнейшей утилизации биологических отходов.

Напомним, ранее мэр Уфы Ирек Ялалов на очередном оперативном заседании высказался о том, что обряды мусульманского жертвоприношения не должны проходить на глазах у массового скопления граждан.

- Повсеместная резня должна уйти в прошлое. Так не должно быть – что люди с балконов домов наблюдают, как на улице режут барана. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что представители одной религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее время стали резать животных практически где попало, - подчеркнул Ялалов.

Материалы по теме
В Уфе могут запретить публичное жертвоприношение в мусульманские праздникиЦентр жертвоприношений откроют в Уфе в августе
#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48