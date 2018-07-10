Мэр Уфы: Хватит идти на поводу у застройщиков!

- У нас есть интересные новые объекты - "Идель", "Аристократ", "Умные дома", еще пара объектов. Но все остальное - это печальное зрелище. А ведь мы сдаем каждый год около 80 жилых домов и около 120 других объектов. Хватит идти на поводу у застройщиков! Если они не могут дать новое для города, нужно искать силы для прорыва в этой сфере.