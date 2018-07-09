В Башкирии до конца года в целях экономии объединят три детских дома

- Учредитель этих домов — минздрав республики. Без информирования учредителя распоряжение не появилось бы. В домах ребенка в основном воспитываются дети, лишенные родительских прав, дети-инвалиды с ограниченными возможностями, временно устроенные или те, от которых отказались родители в случае, если у ребенка тяжелая патология. В последние годы таких детей все чаще берут на воспитание в приемные семьи. Такова политика государства. Отсюда — сокращение количества таких домов. Отмечу, что в начале двухтысячных в Уфе было 2 таких крупных дома. Потом произошло такое же слияние.