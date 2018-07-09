В Уфе водители «скорой помощи» заявили о забастовке

- Руководством ООО «Автотранском» не стало заключать с нами договора, как с наемными работниками, а предложило оформить каждому водителю свое индивидуальное предприятие. Насколько я понимаю, это нужно было, чтобы сэкономить на налогах, - рассказал корреспонденту Медиакорсети активист независимого профсоюза медиков «Действие», старший водитель Владимир Омельченко. – Мы согласились на такой вариант, рассчитывая, что он позволит нам больше зарабатывать, но на деле все получилось совсем иначе. С апреля текущего года нам почти прекратили платить зарплату, не говоря уже о премиях. Так, изредка бросают небольшие подачки, как кость собаке. В такой ситуации нам ничего не остается, как прибегнуть к акциям протеста.