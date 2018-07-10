Пчелы не в себе: пчеловоды рассказали, каким будет башкирский мед в 2018-м

- Это уже четвертый непростой для пчеловодов год. Май и половина июня были холодными, пчелы не могли вылетать. Сегодня сажаешь рой в новый улей - а они не приживаются. Улетают оттуда. Нектар не собирают, развиваются плохо. Впервые такое вижу. Да и что-то не то у них с психикой, это очень чувствуется. Из-за этого семьи не такие мощные, как могли бы быть. Вся надежда на цветущую липу, на севере в районе есть поля донника — это всегда стабильный медонос. Понижения цен точно не будет, на качестве меда непогода не отразится.